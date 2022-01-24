Dağda mahsur kalan avcıyı, köylüler kurtardı

EMET, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde yoğun kar nedeniyle dağda mahsur kalan İsmail Elmacı, köylüler tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

Emet ilçesinde yaşayan İsmail Elmacı, köpeğiyle birlikte avlanmak için Tetik ormanına gitti. Bir süre sonra kar yağışı başladı. Elmacı, dağda aracıyla mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen Elmacı'yı iş makineleriyle dağa çıkan Göncek köylüleri kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İsmail Elmacı, "Derin kar yüzünden arazi aracım gitmedi. Yola yürüyerek devam ettim. Bir müddet sonra kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı ve ilerleyemez oldum. Geri dönmek istedim, tipiden dolayı yön bulamadım. Üşüdüm ve geri dönemedim, bölgede mahsur kaldım. Telefonla yardım istediğim Göncek köyünden gelenler, yaklaşık 4 saat mahsur kaldığım dağdan beni ve yaralı köpeklerimi iş makinesiyle kurtardı" dedi.