DAGC'den GSİM'e ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Başkan Vekili Esat Bindesen, Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ziyaattin Uçan, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri Metin Uşun, Melek Allioğlu ile TSYD Temsilcisi İrfan Tarakçıoğlu hazır bulundu.

DAGC Başkanı Özsoy, Öztürk'e hayırlı olsun dileklerini iletti, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de paydaş kuruluşlarıyla işbirliğine açık olduklarını belirterek, ortak projeler yapılabileceğini ifade etti. Öztürk, şehirdeki spor alt yapısının yurt çapında ve uluslararası alanda başarılarla taçlandırılması yolunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. 2022 yılı programına alınan 7500 kişilik salonla ilgili proje ve hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Öztürk, 20 bin çocuğa yüzme öğretilmesiyle ilgili proje hazırlandığını belirtti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel