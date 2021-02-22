Dağa çıkan teröristler konuşulurken, "Devlet aileyi aramamalıdır" diyen iletişimci tepki çekti
İletişimci Ayşen Şahin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklama ile tepki çekti. Şahin dağa çıkan teröristlerin konuşulduğu sırada, "18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, devlet aileyi aramamalıdır" ifadelerine yer verdi. Şahin'in yaptığı açıklamadan sonra moderatör araya girdi.
Dün Halk TV'de yayınlanan bir programda iletişimci Ayşen Şahin'in kullandığı sözler sosyal medyada tepki çekti. Gökmen Karadağ'ın moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar tartışıldı.
"DEVLET AİLEYİ ARAMAMALIDIR"
Dağa çıkan teröristlerin konuşulduğu sırada Şahin araya girdi ve"18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, devlet aileyi aramamalıdır" şeklinde ifadelere yer verdi.
MODERATÖR ARAYA GİRDİ
Şahin ısrarla benzer cümlelerini söylerken moderatör Gökmen Karadağ araya girerek duruma açıklık getirdi.