Dağa çıkan teröristler konuşulurken, "Devlet aileyi aramamalıdır" diyen iletişimci tepki çekti
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Dağa çıkan teröristler konuşulurken, "Devlet aileyi aramamalıdır" diyen iletişimci tepki çekti

22.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:57

İletişimci Ayşen Şahin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklama ile tepki çekti. Şahin dağa çıkan teröristlerin konuşulduğu sırada, "18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, devlet aileyi aramamalıdır" ifadelerine yer verdi. Şahin'in yaptığı açıklamadan sonra moderatör araya girdi.

Dün Halk TV'de yayınlanan bir programda iletişimci Ayşen Şahin'in kullandığı sözler sosyal medyada tepki çekti. Gökmen Karadağ'ın moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar tartışıldı.

"DEVLET AİLEYİ ARAMAMALIDIR"

Dağa çıkan teröristlerin konuşulduğu sırada Şahin araya girdi ve"18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, devlet aileyi aramamalıdır" şeklinde ifadelere yer verdi.

MODERATÖR ARAYA GİRDİ

Şahin ısrarla benzer cümlelerini söylerken moderatör Gökmen Karadağ araya girerek duruma açıklık getirdi.

Dağa çıkan teröristler konuşulurken, 'Devlet aileyi aramamalıdır' diyen iletişimci tepki çekti
Haber Yorumları (4)
TT: Sen de çık dağa seni de avlayalm
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AGZI OLAN KONUSUYOR: Halk TV de ki skandallar bitmek bilmiyor bu kaçıncı kanalın ağar topu uğur Dündar bile ayrıldı kimin kanalı arkasında kim var ??
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TURGAY: aramasında ne yapsınsora sıkıntıyı aileler çekiyormilletin çocuğunu sokaklara dökmeyinüniversitede çocuk okutmanın maliyetini ana babalar bilir.
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