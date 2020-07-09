Dağ evi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla dağ evi mi, dağevi mi? Dağ evi ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "dağ evi". Peki, dağevi nasıl yazılır? TDK'ya göre dağ evi mi, dağevi mi yazılır?
09.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:21
Dağ evi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, dağ evi TDK'ya göre nasıl yazılır? Dağevi nasıl yazılır? Dağevi mi, dağevi mi? TDK'ya göre dağ evi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE DAĞ EVİ NASIL YAZILIR?
Dağevi: Yanlış
Dağ evi: Doğru
DAĞ EVİ İLE ÖRNEK CÜMLELER
dağ evi
isim
Şehirlerin kirli havasından uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için dağlık bölgelerde yapılmış ev.