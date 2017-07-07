DAEŞ, Wimbledon Tenis Turnuvası'na Saldırı Düzenlenmesi Çağrısı Yaptı

DEAŞ terörü örgütü'nün Telegram'dan sempatizanlarına Wimbledon Tenis Turnuvası'na saldırı düzenlenmesi çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

"YALNIZ KURT SALDIRISI"

Independent'ın haberine göre İngiliz terör istihbaratçılarının yaptığı izleme sırasında Wimbledon Tenis Turnuvası'nın yapıldığı bölge için Telegram'da 'yalnız kurt saldırısı' çağrısı yapıldığı tespit edildi. Manchester'daki saldırıda da benzeri şekilde bir çağrı yapılmıştı.

Açıklanan bilgilere göre Telegram'daki DEAŞ üyeleri ve sempatizanlarının kullandığı kanaldan tenis şampiyonasına yönelik ciddi saldırı çağrıları yapılıyor.

Çağrıda turnuvanın organize edildiği yerlerin haritalarının da dağıtıldığı belirtiliyor. Grupta yapılan konuşmalarda saldırı planının Manchester Arena'ya yapılan saldırıya benzer şekilde olması öğütleniyor.

GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYE ÇEKİLDİ

'Yalnız Mücahid' adlı kanalda Manchester Arena'ya yapılan saldırının hemen ardından mekanın içinden fotoğraflar paylaşıldığı dikkat çekmişti. Bu ve benzeri istihbaratlar nedeniyle Wimbledon'da güvenlik önlemleri en üstü düzeyde tutuluyor.