DAEŞ şüphelisi Kula'da yakalandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, DAEŞ üyesi olduğu belirtilen M.S. (25) jandarma tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, DAEŞ üyesi olduğu belirtilen M.S. (25) jandarma tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

Şanlıurfa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında arama kararı bulunan M.S.'nin İzmir-Diyarbakır seferini yapan otobüste olduğu bilgisine ulaşıldı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolunda otobüsü durdurdu. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen M.S. ekiplerce gözaltına alındı. M.S., işlemleri için Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. M.S.'nin, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen