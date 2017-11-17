D-8'in, İlaç Politikasına Türkler Yön Verecek

TÜRKİYE öncülüğü ile kurulan D-8 Zirvesi, bu yıl Nijerya'da yapıldı. Bu sene ilk kez kurulan 'İlaç ve Tıbbi Cihaz Görev Gücü'nün başkanlığını üstlenen Dr. Ecz. Ferhat Farşi, "Bizim gibi ilaç sanayisi önde olan ülkelerin, D-8 içerisinde etkin olma şansı diğer ülkelere nazaran açıkça daha fazla. Bu pazarları, kendimize yeni ihracat pazarları olarak açabilir ve hatta teknoloji transferi yapabiliriz" dedi.



'D-8 6. Sanayi Bakanları ve 10.Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları', Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla, 14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Nijerya'da gerçekleşti. Çalışma gruplarında, D-8 üyesi ülkelerin söz konusu sektörlerinin kamu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Nijerya'da yapılan D-8 toplantısında Ferhat Farşi, Türk ilaç sektöründe, gerek özel sektör temsilcileri ve sendikalar gerekse kamu ve sivil toplum kuruluşların da D-8'de daha aktif yer alması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Geçen sene Mısır'da gerçekleştirilen D-8 toplantısında, "İlaç ve Tıbbı Cihaz Görev Gücü'nü önerdiğim üzere kuruldu ve ilk toplantısına bu yıl başkanlık yaptım. Bu Görev Gücü'nü, Türkiye adına kurmaktan onur duyuyorum. Türkiye sahibi olduğu bilgi birikimi, deneyimleri ve teknolojik üstünlüğü ile İlaç ve Tıbbı Cihaz Görev Gücü'nde liderliği hak ediyor ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, D-8'de ve İlaç ve Tıbbı Cihaz Görev Gücü'nde sürükleyici ülke olmamız gerekiyor" dedi.



NİJERYA'DA YÜZDE 30 SAHTE İLAÇ MEVCUT



Türkiye'nin ilaç sanayisinde önde olduğunu hatırlatan Farşi, şunları söyledi: "Nijerya'nın 180 milyonluk nüfusu var ve önümüzdeki yıllarda Dünya'nın 4. kalabalık ülkesi olacak. Nijerya pazarında yüzde 30 oranında sahte ilaç mevcut olduğu biliniyor. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan karekod uygulaması ve ilaç takip sistemi ile sorunlar büyük ölçüde ortadan kalktı. Bu anlamda Nijerya, güvenilir olmamızdan dolayı ülkemizden de ilaç alıyor."



Nijeryalı yetkililerin, ülkelerinde biyoeşdeğerlilik çalışmaları yaptıramadıklarını belirten Farşi, Türkiye'nin bu konuda onlara destek olabileceğini ve orada büyük bir merkez kurulmasına aracılık edebileceklerini vurguladı.



Türkiye'deki yerelleşme politikasına da değinen Farşi, "Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ve TITCK kurumunun kullandığımı yöntemi, D-8 ülkeleri de kendi pazarlarında kullanarak, teknolojiyi ve yatırımı ülkelerine çekebilir" diye konuştu. Farşi, toplantının sonunda biyoteknolojik ürünlerin, 'İlaç ve Tıbbı Cihaz Görev Gücü'nde öncelikli konular arasına alındığını sözlerine ekledi.



- Ankara