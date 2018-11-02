D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Antalya'da Yapılacak

D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatının Dışişleri Bakanları Konseyi 18. Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatının Dışişleri Bakanları Konseyi 18. Toplantısı, Bakan Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde 3 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantıda 2017 İstanbul Zirvesi'nde alınan kararların sonuçları ile üye ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve D-8 Teşkilatının daha etkin çalışması imkanları ele alınacak. - ANKARA