D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu

Düzce-Akçakoca-Zonguldak D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde yaşanan çökme meydana geldi.

Düzce-Akçakoca-Zonguldak D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde yaşanan çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çalışma başlatılırken uzun araç kuyruğu oluştu.

D-655 Karayolu Akçakoca Çiçekpınar Köyü mevkii Düzce istikametinde sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri bölgede hemen güvenlik önlemi alırken alanda çalışmada başlatıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda D-655 karayolu Akçakoca-Düzce istikameti Çiçekpınar Köyü mevkiinde yapılacak yol çalışması nedeniyle Saat 18.00'dan itibaren 1 saat trafiğe kapatılacağı Düzce istikametine araç geçişine müsaade edilmeyeceği bildirildi. Yol çalışması nedeniyle ise uzun araç kuyruğu oluştu. - DÜZCE

D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu
D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:52:09. #1.16#
title