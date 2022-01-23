D-650 karayolunda ulaşım kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-650 karayolunda ulaşım kapandı

D-650 karayolunda ulaşım kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda kar ve buzlanma dolayısı ile yol trafiğe kapandı.

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda kar ve buzlanma dolayısı ile yol trafiğe kapandı.

Sakarya genelinde etkisini gösteren kar yağışı D-650 karayolu Pamukova ilçe geçişinde yolun kapanmasına sebep oldu. Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda Turgutlu Mahallesi mevkiinde ulaşım durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede Karayolları ve Bölge Trafik ekiplerinin yolun açılması için çalışmaları sürüyor.

(Erkan Elgün - Murat Hazer/İHA)

D-650 karayolunda ulaşım kapandı

D-650 karayolunda ulaşım kapandı

D-650 karayolunda ulaşım kapandı

D-650 karayolunda ulaşım kapandı

D-650 karayolunda ulaşım kapandı

D-650 karayolunda ulaşım kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pamukova, Sakarya, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title