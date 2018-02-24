Maltepe'de İşlek Trafikte Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Genç Canından Oldu
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Maltepe'de İşlek Trafikte Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Genç Canından Oldu

Maltepe'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Maltepe D100 karayolunda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ

Maltepe D-100 Karayolu Edirne İstikameti Esenkent Mevkii'nde saat 01.30 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya araç çarptı.

24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yolun en sol şeridinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki Burak Kaya yere yığılırken ismi öğrenilemeyen sürücü ise durumu hemen 112 Acil Servis'e haber verdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

YOLUN SOL ŞERİDİ TRAFİĞE KAPANDI

Yolun sol şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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