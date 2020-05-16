Polisten kaçan otomobildekilerin yakalanma anları kameraya yansıdı
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Polisten kaçan otomobildekilerin yakalanma anları kameraya yansıdı

İstanbul'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan lüks otomobildeki 2 kişi, D-100 karayolunda yol kesilerek ve havaya ateş açılarak durduruldu. Kovalamaca anları kask kamerasına yansıdı.

Polisten kaçan otomobildekilerin yakalanma anları kameraya yansıdı
16.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:09

İstanbul Fatih'te Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılan içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, polisin 'dur' ikazlarına aldırmayarak yoluna devam etti.D-100 karayolunda önü kesilerek ve havaya ateş açılarak durdurulan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. O anlar kask kamerası tarafından kaydedildi.

D-100 KARAYOLUNDA YOL KESİLDİ

Bir süre polisin kovaladığı otomobil D-100 Karayolu'na çıkarak Edirne istikametinde ilerledi. Bölge trafik polisleri de şüpheli aracı görünce peşine takıldı. Bu sırada aynı güzergahta önlem alan polis ekipleri Sefaköy rampasında yolu kesti. Şüphelilerin bulunduğu araç trafiğe takılınca sürücü otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Trafik polisleri de kaçan sürücünün durması için havaya uyarı ateşi açtı. Polislerden biri sürücünün peşinden koşarak yakalarken diğer polis ise otomobilin içindeki ikinci şüpheliyi yakaladı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Polisten kaçan otomobildekilerin yakalanma anları kameraya yansıdı

SABIKASI KABARIK ŞÜPHELİLER POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

Polisin ilk incelemesinde aracı kullanan şüphelinin Batuhan E. (20) olduğu, yanındaki arkadaşının ise Yakup Y. olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı GBT sorgusunda şüphelilerin önceden bir polisin evine hırsızlık amaçlı girdikleri ve evden polise ait silahı çaldıkları, 20 ayrı hırsızlık suçundan daha kayıtlarının olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin cinayete teşebbüs ile adam yaralamadan arandıkları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.

KOVALAMACA ANLARI KASK KAMERASINA YANSIDI

Polisin kaçan şüphelileri kovalamaca anları, kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaçan otomobilin diğer araçları hızla geçtiği, polis aracının da arkasından ilerlediği görülüyor. Görüntülerin devamında, şüpheli aracın trafiğe takıldığı, sürücünün ise araçtan inerek yaya olarak kaçtığı görülüyor. Trafik polisleri de kaçan sürücünün arkasından koşarken havaya bir kaç kez uyarı ateşi açıyor. Bir polis ise araçta bulunan diğer şüphelinin otomobilden inmesi için uyarılarda bulunuyor. Otomobildeki şüpheli ise araçtan inerek polise teslim oluyor. Polisten kaçan şüpheli sürücü ise bir süre sonra yakalanarak olay yerine getiriliyor.Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

Polisten kaçan otomobildekilerin yakalanma anları kameraya yansıdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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