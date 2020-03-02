CZN Burak'tan ay yıldızlı koreografiyle Mehmetçiğe selam
Haberler » Güncel » CZN Burak'tan ay yıldızlı koreografiyle Mehmetçiğe selam - Haber

CZN Burak'tan ay yıldızlı koreografiyle Mehmetçiğe selam

CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, 350 kişilik ekibiyle ay yıldızlı koreografi oluşturdu, Mehmetçiğe asker selamı verdi.

02.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:45
CZN Burak'tan ay yıldızlı koreografiyle Mehmetçiğe selam

CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, 350 kişilik ekibiyle ay yıldızlı koreografi oluşturdu, Mehmetçiğe asker selamı verdi.

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan isimlerden CZN Burak ve 350 kişilik personel ekibi, ay yıldız koreografisi oluşturmak için saatlerce çalıştı. Fenomen Burak Özdemir, daha sonra ekibiyle birlikte ay yıldızlı koreografiyi oluşturarak asker selamı verdi. Üzerinde ay yıldızlı tişört bulunan CZN Burak ve ekibinin asker selamı verdiği bu sosyal medyada paylaşıldı. Koreografi, oldukça beğeni topladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler