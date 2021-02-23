CZN Burak'ın Dubai'deki şubesinin kapatıldığı iddiası

Ünlü şef CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir'e ait olan restoran zincirinin Dubai'deki şubesinin kapatıldığı iddia edildi. Burak Özdemir, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, dünyaca ünlü yıldız Will Smith'i Dubai şubesinde konuk ettiği anları da sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şef CZN Burak, 25 Aralık'ta Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini açmıştı. Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını iddia etti. Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZB Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı.

WİLL SMİTH'İ KONUK ETTİ

İddiaların ardından açıklamada bulunan restoran zincirinin sahibi Burak Özdemir, restoranın hizmet vermeye devam ettiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Will Smith'i Dubai şubesinde konuk eden Özdemir, o anları sosyal medyadan paylaşarak iddialara son noktayı koydu.