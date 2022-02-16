Cyberpunk 2077'ye 43 GB boyutundaki 1.5 yaması yayınlandı! İşte yama notları
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CD Projekt Red'in geçen sene yayınladığı Cyberpunk 2077 yol haritasında da belirttiği üzere 1.5 yamasının 2022'de geleceğini belirtmişti. Geliştirici ekip, Cyberpunk 2077, 1.5 yamasını yeni nesil konsollarla beraber geldi. İşte Cyberpunk 2077 yama notları…
CD Projekt Red'in dün yayınladığı 1.5 güncellemesi ile oyunda birçok iyileştirmelerde bulunurken bunun yanı sıra bir dizi ücretsiz DLC'de geldi. Ayrıca Cyberpunk 2077, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için de çıkış yaptı.
Cyberpunk 2077'ye Next-Gen özel güncellemelerinde grafik iyileştirmeleri bulunurken performans modu, ışın izleme (Ray Tracing) gibi güncellemeler de getirildi. Kullanıcılara ise ücretsiz olarak kozmetik DLC'leri getirildi. 2 adet DLC ceket ve 4 kayıt ödülü öğesi oyuncuların zulalarına eklendi.
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Cyberpunk 2077 1.5 yama notlarını daha detaylı incelemek için buraya tıklayarak yama notlarına ulaşabilirsiniz.