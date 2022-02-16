Cyberpunk 2077'ye 43 GB boyutundaki 1.5 yaması yayınlandı! İşte yama notları

CD Projekt Red'in dün yayınladığı 1.5 güncellemesi ile oyunda birçok iyileştirmelerde bulunurken bunun yanı sıra bir dizi ücretsiz DLC'de geldi. Ayrıca Cyberpunk 2077, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için de çıkış yaptı.

Cyberpunk 2077'ye Next-Gen özel güncellemelerinde grafik iyileştirmeleri bulunurken performans modu, ışın izleme (Ray Tracing) gibi güncellemeler de getirildi. Kullanıcılara ise ücretsiz olarak kozmetik DLC'leri getirildi. 2 adet DLC ceket ve 4 kayıt ödülü öğesi oyuncuların zulalarına eklendi.

Night City'de tek seferlik ücret karşılığında EZEstates web sitesi üzerinden daire kiralayabileceksiniz. İsterseniz V'nin Megabuilding H10'daki başlangıç dairesini de 10.000 € karşılığında özelleştirebilirsiniz. Mevcut daireler:

Northside, Watson (€5,000)

Japantown, Westbrook (€15,000)

Glen, Heywood (€40,000)

Corpo Plaza, Şehir Merkezi (€55,000)

Cyberpunk 2077 1.5 yama notlarını daha detaylı incelemek için buraya tıklayarak yama notlarına ulaşabilirsiniz.