Cyberpunk 2077 Geliştiricileri: Hepinizi Ağlatacak Bir Oyun Yapıyoruz

CD Projekt Red'in uzun bir süredir üzerine çalıştığı Cyberpunk 2077, uzun bir bekleyişin ardından bu seneki E3 etkinliğinde çıkış yapmasıyla birlikte hayranlarını kendine çekmişti. Tabii ki de oyuna karşı olan ilginin artması konusunda oyunu tanıtan kişinin büyük bir katkısı olmuştu.

E3 etkinliğinde oyunu tanıtan Keanu Reeves, oyunun pazarlanması konusunda devasa bir etkiye sebep oldu. İnternet üzerinde yüzlerce mizaha konu olan oyun, bir şekilde kendini duyurdu ve oyunu bekleyenlerin sayısında büyük bir artış yaşandı.

CD Projekt Red geliştiricileri, Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihini verdikten sonra oyun hakkında birçok bilgiyi de paylaşmaya başladı. Oyun hakkında spoiler vermeden birçok bilgiyi açıklayan geliştiriciler, oyuncuların oyundaki binalara girebileceğini, yapay zeka destekli Uber araçlarının oyunda bulunacağını ve (tabii ki de) Keanu Reeves'in oyunda olacağını belirtti. Şimdiyse baş görev tasarımcısı Pawel Sasko, oyunun modu hakkında hayranları bilgilendirdi.

Baş görev tasarımcısı Pawel Sasko, oyuncuların oyun sırasında tüm duyguları hissedeceğini belirtti. Asıl amaçlarının da insanları ağlatmak olduğunu da söyledi. Gamereactor'a konuşan Sasko, Cyberpunk 2077'nin hikayesinin oynayanları içine çekmesini istediğini belirtti. Kendisine 'Night City'ye gidenlerin The Witcher 3 ile benzer bir deneyim yaşayıp yaşamayacağı sorulduğundaysa "Öyle umuyorum. İnanın bana, burada yaptığımız şeyle sizi ağlatacağız. Başka bir ihtimal yok. İnanın, oyuncuları ekrana kilitlemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pawel Sasko, açıklamasında bu cümlelerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda hem sevinç hem de üzüntünün olacağı belirtilen Sasko, oyunda kahkaha ve sinirin de olacağını belirtti.

Yıllardır beklenen Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında hayranlarıyla buluşacak.