Cyberpunk 2077'de Üç Farklı Oynanabilir Karakter Olacak

Uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077, oyuncuların başlangıçta yapacakları seçimlere göre üç farklı oynanabilir karakteri beraberinde getirecek. Aksiyon/rol yapma oyunu Cyberpunk 2077'deki oyuncular, Pawel Sasko'nun da açıkladığı üzere üç karakterden birini seçerek oyuna başlayabilecek.

Pawel Sasko, VG247'ye verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Cyberpunk 2077'deki oyuncular, bizim 'yaşam çizgisi' adını verdiğimiz üç hikayeden birini seçerek kendilerine özel bir karakter oluşturabilir. Bir göçebe, bir çaylak ya da sokak çocuğu olabilirsiniz. Bu yaşam çizgilerinin hepsi farklı bir yerde başlıyor ve hikayeyle derinden bağlantılı olan farklı bir arka plana sahip. Bundan sonra söyleyeceğim her şey hikayeyi açıklayacağı için burada bırakacağım."

Sasko'nun açıklamalarına baktığımız zaman üç farklı seçenekte, üç farklı yerde başlayacağımız söyleniyor. Ayrıca hikayelerin arka planlarının da hikayeyle ciddi anlamda bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu söylemleri değerlendirdiğimiz zaman aslında oyunda üç farklı hikayenin bizleri beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Geçen hafta ortaya çıktığı üzere Cyberpunk 2077 oyuncuları standart hikaye içerisinde karakterlerini en üst seviyeye çıkaramayacağı için yeni bir oyun ya da mod gibi bir ek paketin geleceği düşünülüyor.

Keanu Reeves'in de içerisinde bulunacağı Cyberpunk 2077; PC, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına 16 Nisan 2020 tarihinde çıkacak.