Çeşitli düzeltmeler ve iyileştirmelerle oyun performansını arttırmayı amaçlayan Cyberpunk 2077 1.31 yaması yayınlandı.

Geçtiğimiz yılın hiç şüphesiz adından en çok söz ettiren yapımı Cyberpunk 2077 oldu. Gerek çalkantılı geliştirme süreci, gerek arka arkaya gelen erteleme haberler i, gerekse de oyunun CD Projekt Red'in biz oyunculara vadettiğinden çok daha uzak bir performans ile çıkış yapması oyunun bir türlü gündemden düşmemesinde etkili oldu. Ancak CD Projekt Red her şeye rağmen son yılların en büyük hayal kırıklığı olarak da tanımlanan Cyberpunk 2077'den vazgeçmiş değil. Oyunu düzenli güncellemeler ile desteklemeye devam eden geliştiriciler son olarak 1.31 yamasını da yayınladılar.

ohnny Silverhand Keanu Reeves Tarafından Canlandırılmasaydı Nasıl Görünürdü?

Görece olarak büyük bir yama olan ve oyuna Johnny Silverhand karakterinin dış görünüşünü değiştirmekten tutun da farklı şeyler ekleyen 1.3 yamasının ardından daha performans odaklı bir yama olan Cyberpunk 1.31 yamasında çeşitli görevlerdeki sorunların giderildiğini, oyun deneyimini baltalayan performans sorunlarına odaklanıldığını, açık dünyada karşılaşılan bazı can sıkıcı hataların düzeltildiğini ve oyunculara daha stabil bir deneyim sunulmaya çalışıldığını görüyoruz. PC, oyunun çıkış yaptığı konsollar ve Stadia platformlarının tümü için yayınlanan yamanın neler içerdiğinin tümüne ise buradaki linkten göz atabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 için ufukta ise daha çok yol var. Geliştiriciler tarafından paylaşılan yol haritasını bir kez daha hatırlayacak olursak bu yıl için önümüzde diğer ücretsiz DLC'ler ve oyunun yeni nesil konsollara gelişi var. CD Projekt Red'in bu kadar hayal kırıklığından sonra oyuncuların gönlünü bu güncellemeler ile nasıl kazanacağını ise hep birlikte göreceğiz.

The post Cyberpunk 2077 1.31 Yaması Oyuna Eklendi appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri