Cyber Skull Esports yeni Warzone oyuncusunu açıkladı!

Cyber Skull Esports yeni oyuncusunu duyurdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Cyber Skull Esports yeni Warzone oyuncusunu açıkladı. Organizasyon Can "HewittRewind" Savun ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamara yer verdi:

Cyber Skull Esports ailesi olarak esporda büyümeye devam ediyoruz. Call of Duty; WARZONE takımımızın üçüncü oyuncusu Can "HewittRewind" Savun'u duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Duyuru paylaşımının yorumlarına göz attığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Taraftarların Warzone kadrosundan beklentisi ise çok yüksek.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Can "HewittRewind" Savun'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros