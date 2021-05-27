Cyber Skull Esports yeni Warzone oyuncusunu açıkladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cyber Skull Esports yeni Warzone oyuncusunu açıkladı!

Cyber Skull Esports yeni Warzone oyuncusunu açıkladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Cyber Skull Esports yeni oyuncusunu duyurdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Cyber Skull Esports yeni Warzone oyuncusunu açıkladı. Organizasyon Can "HewittRewind" Savun ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamara yer verdi:

Cyber Skull Esports ailesi olarak esporda büyümeye devam ediyoruz. Call of Duty; WARZONE takımımızın üçüncü oyuncusu Can "HewittRewind" Savun'u duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Duyuru paylaşımının yorumlarına göz attığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Taraftarların Warzone kadrosundan beklentisi ise çok yüksek.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Can "HewittRewind" Savun'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Volkan Bozkır İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cyber Skull Esports yeni Warzone oyuncusunu açıkladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 13:25:44. #1.16#

title