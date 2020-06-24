Cüneyt Mete: Evlilikte birbirini taşımak önemli
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Cüneyt Mete: Evlilikte birbirini taşımak önemli

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında kendisi gibi oyuncu Şeyma Korkmaz ile evlenen Cüneyt Mete, kendisini kucaklayan eşi ile çekildiği eğlenceli pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı

Cüneyt Mete: Evlilikte birbirini taşımak önemli
24.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:10

Oyuncu Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete'nin mutlu evlilikleri devam ediyor. Zaman zaman Instagram hesabına romantik karelerini ekleyen Cüneyt Mete, bu kez yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü.

'EVLİLİKTE BİRBİRİNİ TAŞIMAK ÖNEMLİ'

Mete, sahilde eşi ile birbirlerini kucakladıkları pozunu yayınladı. Oyuncunun esprili paylaşımına sevenleri, "Evlilikte birbirini taşımak önemli" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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