Cüneyt Gök'ün "Karışık İşler" sergisi sanatseverlerle buluşuyor

17.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:46

Sanatçı Cüneyt Gök'ün çeşitli nesne, eşya ya da atıkları özgün bir sanatsal yorumla değerlendirdiği "Karışık İşler" sergisi yarın Gayrettepe 'de sanatsevere kapısını açıyor.

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğr.Üy. Cüneyt Gök'ün "Karışık İşler" sergisi, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Sanat Galerisi'nde 18 Aralık -4 Ocak tarihleri arasında kapılarını sanatseverlere açacak. Çalışmalarında ağaç, ahşap, kemik, taş gibi doğal malzemelerin yanı sıra fotoğraflar, fotokopiler, gazete ve kağıt parçaları, paslı metaller, makine parçaları, vidalar, somunlar, fermuarlar, zincirler, anahtar ve kilitler gibi atık malzemeler kullanan sanatçı, "Karışık İşler" adını verdiği sergisinde bu materyallerle çalıştığı iki ve üç boyutlu üretimlerini sergiliyor. Sanatçının, günlük hayatta karşısına çıkan buluntu nesnelerle tarihin farklı dönemlerinden Dali, Edgar Allan Poe, Picasso, Benito Mussolini, Mao, Kim Jong-il, Nikola Tesla, Edison gibi karakterlerin portrelerine müdahale ederek eleştirel sorgulamalar yapma olanağı sunduğu ifade edildi.

"GÜNÜMÜZ TOPLUMUNA BİR ELEŞTİRİ"

Sergi çalışması hakkında bilgi veren Akademisyen Sanatçı Cüneyt Gök, buluntu nesne ve nesne parçalarını 'upcycle'; yaratıcı yeniden kullanım için yeniden tasarlayıp şekillendirerek bir nevi ileri dönüşümle değersizleştirilenlere değer katmayı amaçladığını söyledi. Serginin, kolaj, asamblaj-birleştirme, enstalasyon, fotomontaj ve mekan düzenlemeleri gibi geniş bir yelpazede üretilen sanat eserlerini kapsadığını belirten Gök, "Serginin teması 'yabancılaşma' ve 'kimlik' kavramları üzerine odaklanıyor. Hipergerçekliğin egemen olduğu metalaşma ve görsel bombardıman çağında hem doğaya hem kendi türüne yabancılaşan insanı sorgulamak istedim. Tüketim toplumunun bir parçası olmak, kaybolan değerler, yitirilen insanlık, günümüz insanın ağır depresif psikozu yeni arayışların önünü açıyor. "Karışık İşler", bu arayış kapsamında değerlendirilmesi gereken bir çalışma" dedi.

Kaynak: DHA