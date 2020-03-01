Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
İdlib'deki hain saldırıda şehit olan 34 kahraman askerlerimiz için Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Arkın, sosyal medya hesabından "Canlarım, kınalı kuzularım" mesajıyla paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.
Türkiye Perşembe akşamı İdlib'den gelen acı haberle yasa boğuldu. Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizin şehadet haberi yüreğimizi yakarken binlerce kişi acılarını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Cüneyt Arkın. Arkın'ın askerlerimiz için gözyaşlarına boğulduğu videoya beğeni ve destek mesajı yağdı.
"CANLARIM, ANA KUZULARIM"
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın İdlib'te şehit olan 34 askerimiz için, "Canlarım, kınalı kuzularım" mesajıyla paylaştığı videoda "Nice cennet vaatleriyle, krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı" şeklinde konuştu. Arkın'ın paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Haber Videosu: Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi 'Canlarım, kınalı kuzularım' sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
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