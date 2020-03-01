: Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi 'Canlarım, kınalı kuzularım' sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

01.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:41

Türkiye Perşembe akşamı İdlib'den gelen acı haberle yasa boğuldu. Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizin şehadet haberi yüreğimizi yakarken binlerce kişi acılarını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Cüneyt Arkın. Arkın'ın askerlerimiz için gözyaşlarına boğulduğu videoya beğeni ve destek mesajı yağdı.

"CANLARIM, ANA KUZULARIM"

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın İdlib'te şehit olan 34 askerimiz için, "Canlarım, kınalı kuzularım" mesajıyla paylaştığı videoda "Nice cennet vaatleriyle, krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı" şeklinde konuştu. Arkın'ın paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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