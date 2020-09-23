Çumra ilçesinde musluklardan memba suyu akmaya başladı
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Çumra ilçesinde musluklardan memba suyu akmaya başladı

23.09.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:10
Çumra ilçesinde musluklardan memba suyu akmaya başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra ilçesini ziyaret ederek vatandaşlara kent merkezinin ardından ilçe de musluklardan Mavi Tünel'den gelen memba suyunun aktığı müjdesini verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra ilçesini ziyaret ederek vatandaşlara kent merkezinin ardından ilçe de musluklardan Mavi Tünel'den gelen memba suyunun aktığı müjdesini verdi.

Çumra Belediyesi'ni ziyaretinde hayatını kaybeden Belediye Başkanı Halit Oflaz'a Allah'tan rahmet dileyen Başkan Altay, Halit Oflaz'ın Selçuklu Belediyesinde birlikte çalıştıkları çalışkan, gayretli, dürüst ve Çumra için gecesini gündüzüne katan biri olduğunu ifade etti. Başkan Altay, "Belediye Meclisimiz bir toplantı yaparak Recep Başkanımızı seçti. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çumra Belediyemizle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

Çumra'ya müjdeli bir haberle geldiklerini dile getiren Başkan Altay, 2018 yılında Mavi Tünel'den Seçme Mahallesindeki kurdukları tesise gelen Torosların memba suyunun Konya merkezin ardından artık bütün Çumra'nın musluklarından akmaya başladığını duyurarak, "Önce İçeri Çumra'da kullanılan suyumuz dün itibariyle Çumra merkez mahalleleri ile Alibeyhüyüğü ve Beylerce Mahallelerimizde kullanılmaya başlandı. Artık Çumra'da da musluklarımızdan memba suyu kalitesinde içme suyu akıyor. Bu, aslında Konya'nın bir hayaliydi. Konya merkezde 2018 yılından itibaren kullanılan suyumuz artık Çumra'da da vatandaşlarımızın hizmetinde. Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını gerçekleştirmişti. Bu vesileyle tekrar Cumhurbaşkanımıza Konya'nın tüm projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Çumramıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Çumramıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çumramız için tarihi bir gün"

Çumra Belediye Başkanı görevine seçilen Recep Candan ise, "Çumra Ovası'nın 100 yıllık rüyası olan Mavi Tünel Projesi'nin gerçekleşmesi ve akabinde Mavi Tünel Projesi'ne eklenen içme suyu projesiyle önce Konya'mız şimdi de Çumra'mız memba suyuna kavuşmuş oldu. Bu hizmetin gerçekleşmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Uğur İbrahim Altay Başkanımıza ve emeği geçen bütün yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Çumramız için tarihi bir gün, inşallah daha güzel hizmetleri Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle rahmetli Halit Oflaz kardeşimize Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, belediye ziyaretinin ardından Çumralı esnafları da ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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