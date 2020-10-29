Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu

29.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:17

Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu pandemi dolayısıyla kısıtlı olarak düzenlendi.

Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu pandemi dolayısıyla kısıtlı olarak düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Valilik binası önünde gerçekleştirildi. Tören Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Vali Tutulmaz ve Başkan Alan'ın, tören alanına katılanların bayramını tebrik etmesiyle devam eden devam eden törendi İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Vali Mustafa Tutulmaz da konuşma yaparak şöyle dedi:

"Tüm dünyayı tehdit eden ve hala hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle törenleri maalesef sembolik olarak dar bir katılımla kutluyoruz. Büyük Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ve özgürlük ateşiyle başlayan Milli Mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun büyük bir inanç, azim ve kararlılığı ile zaferle taçlanmış, onurlu bir yaşam ve aydınlık bir gelecek için yürütülen bağımsızlık mücadelesi sonucunda büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Gençlerimize düşen görev sizlere daha emanet edilmiş bu toprakları koruyup kollamak, gözetlemek ve güvenle geleceğe taşımaktır. Ülkemizi lider konumuna ve devletimizin 2023, 203 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak şekilde azim ve kararlılıkla çok çalışılmalıdır."

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından şiir okundu. Tören, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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