Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:09
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" isimli fotoğrafına oy veren Yıldız, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Yıldız, "Anadolu Ajansımızın her yıl geleneksel olarak yaptığı, yılın fotoğrafları oylamasına katıldık. Üç kategoride çok güzel fotoğraflar var. Arkadaşlarımız çok güzel fotoğraflar yakalamışlar. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Önemli bir çalışma, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Coşkun Sabah Furkan Palalı Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:12:26. #1.14#
title