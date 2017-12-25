Cumhuriyet Gazetesi Davasına İlişkin Açıklama Yaptılar

CUMHURİYET Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada verilen ara kararın ardından avukatlar ve gazeteciler adliye önünde açıklamalarda bulundu.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bu sabah büyük bir umutla bu davaya girmiştik. Dün çıkarılan KHK'lerle artık daha da karanlık hale geldiğini söylemiştik. Bugün gördüğümüz bu tablo nedenli bu kaygılarda haklı olduğumuzu gösterdi. Sanıksız bir savunma ve kısıtlılık kararı alınarak götürülen bir tablodan söz ediyoruz" dedi.



Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, "Biz başından beri ifade özgürlüğünün bir yaşam hakkı olduğunu söyledik. Biz o yüzden başından beri Cumhuriyet davasının ifade özgürlüğünün tam da odağında olan bir dava olduğunu savunuyor, bu çerçevede sokaklara afişler yapıştırarak, yürüyüşler yaparak, mahkeme önlerinde hukuk isteyerek mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.



- İstanbul