Cumhuriyet Başsavcısı Turgut'tan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla kurban bağışında bulundu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla kurban bağışında bulundu.

Ağrı İl Müftüsü ve TDV Ağrı Şube Başkanı Tandoğan Topçu'yu kabul eden Cumhuriyet Başsavcısı Turgut, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi alarak, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Kampanyanın kardeşliğimizi pekiştirmede ve Ülkemizi temsil noktasında önemli bir iyilik hareketti olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Turgut, emeği geçenlere teşekkür ederek kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Turgut'un kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden İl Müftüsü Topçu, Turgut'a teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti. - AĞRI

Kaynak: İHA