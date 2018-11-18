Cumhuriyet Başsavcılığından Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyaları üzerinden şüpheli ve mağdur yakınlarının dolandırılmasıyla ilgili uyarıda bulundu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son günlerde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcılarının adları kullanılarak birtakım soruşturma dosyaları üzerinden şüpheli ve mağdur yakınlarına yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu ihbarlarının yapıldığı belirtildi.

Bu iddialara ilişkin gerekli soruşturmalara başlandığı bildirilen açıklamada, "Fail ya da faillerin tespitine çalışılmaktadır. Ne Cumhuriyet Başsavcısı, ne Başsavcı Vekilleri ne de Cumhuriyet Savcılarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve yasalarına aykırı davranışlarda ve maddi menfaat teminine yönelik bir talepte bulunmaları düşünülemez. Bu sebeple bu kişilerin ismi kullanılarak yapılan hiçbir talebe ve verilen vaatlere itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.