Cumhurbaşkanlığından İtalya'nın Sözde Ermeni Soykırımıyla İlgili Talebine Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanımasını öngören önergeyi parlamentoya sunan İtalya hükümetine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Altun, "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz." dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"BU KISIR, DÜŞMANCA VE MÜESSİF BİR YAKLAŞIMDIR"

"İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz.

Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır.

Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz.