Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Kahraman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İsmail Kahraman, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış", "haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini, ortaya çıkan eserlerin fotoğraf sanatının ne kadar ilerlediğini de gösterdiğini belirten Kahraman, "Anadolu Ajansının güzel hizmetlerinden birini de burada müşahede etmiş oluyoruz. Tebrik ederim. Anadolu Ajansı köklü bir müessesemiz. Büyük hizmetler görüyor, her tarafa yetişiyor. Ondaki gelişmeyi de yakinen görüyorum, memnun kalıyorum. Nice hizmetler diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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