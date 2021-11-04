Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin taşındığı iddiaları doğru değil

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400, kendi mecrasında süreç olarak devam ediyor. Teknik boyutu var, güvenlik boyutu var. O konular Milli Savunma Bakanlığımız tarafından sevk ve idare ediliyor. O konuyla ilgili yeni bir durum yok. İncirlik'e taşındığı iddiaları da doğru değil. Bunların aslı astarı yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende Kalın'a onursal doktora unvanı verildi. Kalın'a cübbesini Rektör Prof. Dr. Erol Parlak giydirdi. Kalın, daha sonra kendisine Rektör Parlak tarafından hediye edilen bağlama ile 'Kar Yağar Kar Üstüne' ve 'Derde Düştüm' türkülerini çalıp söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı SİHA satışından Rusya'nın rahatsız olduğu iddialarının sorulması üzerine, "Dışişleri Bakanımız bu konuda Rus mevkidaşıyla G-20 zirvesi marjında görüştü. Gerekli şeyleri söyledi. Biz bir kere bölgede Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışma yahut gerilim yaşanmasını arzu etmiyoruz. Bir an önce mevcut gerilimlerin de sona ermesini istiyoruz. Bunun için de Rus tarafıyla da, Ukrayna tarafıyla da sürekli temas halindeyiz. Umarız, oradaki gerilim ve tansiyon düşer. Son tahlilde iki komşu ülkeden bahsediyoruz. Oradaki barış ve istikrara katkı sağlayacak bir siyasi sürecin önü açılır. Burada da biz Türkiye olarak üzerimize düşen herhangi bir sorumluluk olduğunda, elbette bu rolü oynamak isteriz, bu rolü oynamak, sürece katkı vermek isteriz. Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Putin ile hem Sayın Zelensky ile iyi ilişkileri var. Türkiye'nin hem Rusya ile hem Ukrayna ile son derece iyi ilişkileri var.

Buğra OLAÇ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,