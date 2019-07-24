Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA