Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
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BBC

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi

30.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:13

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington merkezli Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunun online düzenlediği İdlib konulu panelde Rusya'dan satın alınan S-400'ler ile ilgili açıklama yaptı. Kalın, S-400'lerin etkinleştirilmesinin koronavirüs süreci nedeniyle ertelendiğini ancak ileride planlandığı gibi aktive edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin konuşlandırılmasının koronavirüs süreci nedeniyle geciktiğini ancak nihai olarak bunun gerçekleşeceğini söyledi. ABD Büyükelçisi David Satterfield ise S-400 konusundaki Amerikan pozisyonunu Ankara'ya en açık şekilde ilettiklerini kaydederken, Amerikan Kongresi'nde kabul edilen yaptırım yasalarına vurgu yaptı.

İDLİB KONULU PANELDE AÇIKLADI

İbrahim Kalın, S-400'lerin etkinleştirilme sürecinin ertelendiğini, Washington merkezli Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunun online düzenlediği İdlib konulu panelde açıkladı. Panele Kalın ve Satterfield'in yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ SORUN S-400 KONUSU

Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, iki ülkenin daha derin işbirliği yapabilmeleri için bir alan bulunduğunun ancak bazı sorunların da olduğunun altını çizdi. ABD yönetiminin 2016 darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'i iade etmemesi ve Suriye'de Türkiye'nin "terörist" olarak gördüğü terör örgütü YPG'ye desteğe devam etmesini bu sorunlar arasında sayan Kalın, "Bunların en üstünde ise S-400 konusu var" dedi.

Sorunu yakından takip eden herkesin Türkiye'nin ciddiyetle ABD'den Patriot hava savunma sistemi almaya çalıştığını ancak bu talebin geri çevrildiğini anımsayacağını kaydeden Kalın, "Sonra Cumhurbaşkanımız bir alternatif aramaya başlayıp da Rus S-400 sistemlerine yönelince herkes blöf yaptığını sandı. Hayır, o hiçbir zaman blöf yapmaz, burada da blöf yapmadı" diye konuştu.

"S-400'LER NİSAN'DA AKTİVE EDİLMEYECEK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Koronavirüs nedeniyle bir erteleme oldu ama (süreç) planlandığı gibi ilerleyecek" diyerek S-400 savunma sisteminin nisan ayında aktive edilmeyeceğini kayda geçirmiş oldu. Ancak Kalın, bu ertelemenin ne kadarlık bir süre için düşünüldüğü konusunda ayrıntı vermedi ve ertelemenin ne kadarlık bir süreyi içereceği, bu kararın kalıcı bir duruma işaret edip etmeyeceği gibi merak edilen soruları yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
BBC

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