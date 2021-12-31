Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Demir, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafına oy veren Demir, harabeye dönen evde bir annenin çocuklarıyla yaşama tutunma gayreti dolayısıyla bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafından yana kullanan Demir, Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

İsmail Demir, fotoğrafların dünyanın içinden geçtiği süreci, insanlık dramı ve krizleri belgelerken, bir yandan da insanın içini ısıtan, komik anları ortaya koyduğunu ifade etti.

AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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