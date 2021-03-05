Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Papa'yı karşılama hazırlıkları
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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Papa'yı karşılama hazırlıkları

05.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:00

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için resmi karşılama töreni hazırlıkları yapılıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için resmi karşılama töreni hazırlıkları yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Papa'yı karşılama hazırlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Papa'yı karşılama hazırlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Papa'yı karşılama hazırlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Papa'yı karşılama hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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