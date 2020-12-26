Cumhurbaşkanlığı muhabirleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haber takibinde bulunan muhabirler, Anadolu Ajansının (AA) yılın fotoğraflarını oyladı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Cumhurbaşkanlığı muhabirleri, Vahdettin Köşkü'nde "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Hürriyet gazetesi muhabiri Özgür Altuncu, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" fotoğrafını oylayarak, birbirinden iyi olan fotoğrafları ayırt etmenin güç olduğunu söyledi.

Her birinde var olan emeği ve ne tür koşullarda fotoğrafların çekildiğini bildiğini kaydeden Altuncu, "Fotoğrafı seçerken ölçütüm fotoğrafın haberi ne kadar yansıttığı, içeriği, kurgudan uzak olup olmadığı. Bazı fotoğraflar ilk etapta çok etkileyici olabiliyor ama işin mutfağını bilen bir gazeteci olarak acaba burada bir müdahale var mı kurgu var mı şüphesi uyandırabiliyor. O yüzden doğal ve hikayesi olan bir fotoğraf seçmeye çalıştım. Gördüğüm anda etkilendiğim ve hafızamda kaldığı için Samsun'daki mültecilerin tırdan yaşam koridoru açmalarını seçtim." ifadelerini kullandı.

"Yıllardır göçmenlerin dramını görüyoruz"

TRT muhabiri Nurgül Dönmez de "Fotoğraflara bakarken 2020 yılında neler yaşadığımız film şeridi gibi gözümün önünden geçti." dedi.

Haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" fotoğrafını seçen Dönmez, yıllardır göçmenlerin dramını gördüğünü, fotoğrafta hem sanatsal bir bakış açısı olduğunu hem de bir dram olduğunu vurguladı.

Dönmez, "Ben de bir hayvan severim. Göçmenler giderken yanlarına köpeğini de almış. İnsani bir boyutu da var. Hem bir haberci olarak hem de insan olarak onların yaşadığı dram beni her defa etkiledi." diye konuştu.

"Fotoğraflar ilgi çekici"

Haber kategorisinde foto muhabiri Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen TV 100 muhabiri Burak Ersemiz ise fotoğrafların ilgi çekici olduğunu söyledi.

Çığ felaketi fotoğrafının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Ersemiz, o günü çok iyi hatırladığını, daha önce kendisinin de benzer ortamlarda bulunduğunu anlattı. Arama kurtarma tecrübesi olduğunu, o gün ikinci felaketin yaşandığını duyunca da çok etkilendiğini ifade eden Ersemiz, "Bu fotoğrafta kalabalığa doğru bakan, arkadaşının yeleğini bulmuş askerin kızgınlıkla baktığını hissettim. O yüzden bu fotoğrafa oy verdim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan