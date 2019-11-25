Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" dalında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban ve "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.
25.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:16
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" dalında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban ve "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.
Kaynak: AA