Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar
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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna ödülünü vermesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ödülünü vermesi Türkiye Cumhurbaşkanı...

12.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:55
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve 'dan MFÖ grubuna ödülünü vermesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Resim" dalındaki ödüle layık görülen 'e ödülünü vermesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Geleneksel sanatlar" ödülüne layık görülen 'a ödülünü ver ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna, "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ve "Geleneksel sanatlar" ödülüne layık görülen Fuat Başar'a ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni -MFÖ-Devrim Erbil-Fuat Başar
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