Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı var
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Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesini Rusya-Ukrayna savaşı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Moskova-Kiev arasındaki krizin çözülmesi adına yapılacak arabuluculuk oluşturacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda hem Türkiye hem de dünya gündemine ilişkin konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.
Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına arabuluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak. Gündemde ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi konuşulacak. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.
Bakanlar Toplantısı'nda ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.