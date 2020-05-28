Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telekonferans sistemiyle toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve 15 ilimizde uygulanan giriş-çıkış yasağı masaya yatırılacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
28.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında her pazartesi telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı, Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta perşembe gerçekleştirilecek. Kabinede bayramda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sonuçları ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan denetimler ile kısıtlamalara uymayanlara uygulanan cezalar konusunda bilgi paylaşırken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 11 Mart'tan bu yana vaka sonuçlarını ve gelinen son noktayı anlatacak. Özellikle iyileşen hasta sayısındaki artış ile yoğun bakım ve entübe hasta sayısında devam eden azalmalar değerlendirecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ELE ALINACAK

Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamaları da gündeme gelecek. Hafta sonları uygulanan ve 15 şehre kadar düşürülen sokağa çıkma yasağı ile Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere uygulanan kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı görüşülecek.

BAZI İLLER İÇİN SEYAHAT YASAĞI KALDIRILABİLİR

İlk etapta 7, ardından 9 ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Toplantıda, bu illerdeki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, kabine üyelerini bilgilendirecek. Giriş- çıkış kısıtlamalarının sürdüğü 15 il ile ilgili de son verilerin değerlendirilip bazı illerin seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor. Ayrıca, şehirler arası ulaşımda alınacak önlemler de yine bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda, vefa destek gruplarının çalışmaları, ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, destek paketleri ve yeni tedbirler de konuşulacak.

Güncel Manşet

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