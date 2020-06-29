Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor

Geçen yıl yapılan yerel seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen kabinede değişim iddiaları, AK Parti kulislerinde güçlü olasılık olarak konuşulmaya başlandı. En az iki-üç bakanın yeni dönemde olmayacağı konuşulurken Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın 4 bakanlığa dönüşeceği ifade ediliyor.

29.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:11

Koronavirüs salgını süreci kısıtlamalarından yavaş yavaş normalleşmeye geçilirken kabine revizyonu iddiaları da AK Parti kulislerinde yeniden gündeme geldi. Bu kulis bilgileri ışığında 10 Temmuz 2018'de kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim bekleniyor.

ÜÇ-DÖRT BAKAN DEĞİŞEBİLİR BEKLENTİSİ

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; yaşı tutan mevcut bakanlar, iki yılın sonunda milletvekilliğinde olduğu gibi emeklilik hakkı elde edecekler. Başarı performansına bağlı olarak en az iki-üç bakanın yeni dönemde olmayacağı konuşuluyor.

2 BAKANLIK AYRILABİLİR

Yeni sistemle birlikte bazı bakanlıklar birleştirildi. İki yıllık sürede, birleştirilen bakanlıklardan istenilen verim alınamadı. Özellikle Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın tek çatı altında toplanmasıyla ilgili çok eleştiri bulunuyor.

Bu bakanlığın tekrar ayrılması ve 'Çalışma' bölümünün yeni bir bakanlık olarak düzenlenmesi öngörülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da ikiye ayrılabileceği belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI BEKLİYOR

Kabine değişiminde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için yeni isim atanıp atanmayacağı da merak ediliyor. TBMM Başkanlığı için istekli olan ancak "Temayül yoklamasına gir" önerisi üzerine geri adım atan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı beklediği biliniyor.

Bakanlıkların yeniden dizayn edilmesi ve değişime bağlı olarak Fuat Oktay'dan sonra ikinci bir yardımcı atanabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor

Manşet

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