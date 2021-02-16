Son dakika haberleri! İletişim Başkanı Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştı
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Son dakika haberleri! İletişim Başkanı Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştı

16.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:39
Son dakika haberleri! İletişim Başkanı Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştı

Son dakika haberlerine göre İletişim Başkanı Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştıİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gara'ya yaptığı operasyon ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gara'ya yaptığı operasyon ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman ordumuz Gara'yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır" dedi. Fahrettin Altun, CİMER'e gelen Gara'ya destek mesajlarından birkaçını paylaşırken, mesajlarda, bazı vatandaşların verilecek görevlere hazır olduklarını ifade ettikleri görüldü.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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