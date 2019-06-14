Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı. Altun, "Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.
"KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.
Kaynak: İHA
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