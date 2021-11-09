Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir" - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir" dedi.

MALATYA (İHA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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