Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Yılın İletişim Ödülü' paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Yılın İletişim Ödülü" paylaşımı Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, "iletişim alanındaki çalışmalarıyla yeni bir vizyon geliştirilmesine katkıları" dolayısıyla "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülünü dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür etti.

Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği'ne teşekkür ederim. Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Yılın İletişim Ödülü' paylaşımı Açıklaması - Haberler
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