Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'li Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun provokatif Gara şehitleri paylaşımları sonrası PKK'ya ve HDP'ye sert tepki gösterdi. Altun, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'li iki vekilin Gara şehitleriyle ilgili provokatif paylaşımları sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın HDP ile ilişkisinin anlatıldığı bir video ile mesajını paylaşan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

2 HDP'Lİ VEKİLE PROVOKATİF PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili, aralarında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında, provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Başsavcılık, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da soruşturma başlattı.