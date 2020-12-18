Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çocuklara dijital sergi
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çocuklara dijital sergi

18.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:15
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çocuklara dijital sergi

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO), 'TÜRKSAT-5A'nın yolculuğu' temasıyla çocuklara özel dijital resim sergisi düzenleneceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO), 'TÜRKSAT-5A'nın yolculuğu' temasıyla çocuklara özel dijital resim sergisi düzenleneceğini açıkladı. 4-12 yaş arası çocukların katılımına açık olan sergi için son başvuru tarihi 27 Aralık olarak belirlendi.

CBDDO'dan yapılan yazılı açıklamada, çocukların katılımıyla dijital resim sergisi açılacağı ifade edildi. Açıklamada, çocukların sınır tanımayan özgür hayal güçleriyle, bu kez TÜRKSAT-5A'nın serüvenini resmetmek için boya kalemlerini ellerine alacakları, 4-12 yaş arası çocukların katılımına açık olan sergi için hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. Çocuklar yarışmaya, TÜRKSAT-5A'nın uzaydaki yolculuğuna dair hayallerini yansıttıkları resimlerle katılacak.

KOÇ: ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ARTIRMAK BİZLERİN ELİNDEÇocukların uzaya ilgisinin muhteşem olduğunu dile getiren Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Umarım bu ilgileri asla kaybolmaz. Çocuklarımızın ilgisini artırmak ve sürekliliğini sağlamak ise bizlerin elinde. Biz bu konuda farkındalığı artırmak ve destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sergiye katılan tüm çocuklarımıza şimdiden katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.Her bir çocuğun tek resimle katılabileceği dijital sergi için son başvuru tarihi 27 Aralık olarak belirlendi. Başvuru için gerekli bilgilere 'turksat5aninyolculugu.cbddo.gov.tr' sayfasından erişilebilecek. Boya tekniğinin serbest olduğu yarışmada sisteme en fazla 10 MB büyüklünde fotoğraflar yüklenebilecek; resimler A4 ya da A3 formatında yatay olarak yapılacak. Dijital sergiye katılmak isteyen çocuklar, resim çalışmalarının uygun formatta çekilen fotoğraflarını, gerekli bilgiler ile birlikte 'turksat5aninyolculugu@cbddo.gov.tr' adresine iletebilecek.

- Ankara
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çocuklara dijital sergi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:16:22. #1.15#
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