Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor
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Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor

Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresine başkent iklimine uyumlu ve tuzlama çalışmalarına dayanıklı 310 mavi servi ağacı dikiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresine başkent iklimine uyumlu ve tuzlama çalışmalarına dayanıklı 310 mavi servi ağacı dikiliyor.

Ağaçlandırma çalışmaları Ankara Valiliğince, Çankaya Köşkü çevresindeki Çankaya Caddesi, Ziaur Rahman Caddesi ve Simon Bolivar Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Gülten Keskin, "Arizona servisi" olarak da bilinen mavi servi ağacının, Ankara iklimine uyumlu, yaprak dökmeyen, budamaya elverişli, tuzlama çalışmalarından en az zarar gören ağaç türü olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla 186 ağacın dikildiğini belirten Keskin, "Ağaçlandırma çalışmaları tamamlandığında 310 mavi serviyi toprakla buluşturmuş olacağız. Çankaya Köşkü'nün bahçesini olduğu gibi çevresini de yeşillendirmeye çalışıyoruz. Bütün amacımız doğaya katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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