Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim... - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim...

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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