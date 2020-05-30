Cumhurbaşkanına hakaret eden şahsa 3 yıl 9 ay hapis cezası
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Cumhurbaşkanına hakaret eden şahsa 3 yıl 9 ay hapis cezası

Cumhurbaşkanına hakaret eden şahsa 3 yıl 9 ay hapis cezası Sosyal medyadan video ile hakaret etti hapis cezası aldı Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere hakaret eden Mehmet Avcı adlı şahıs, yargılandığı davada "Halkı kin ve nefrete teşvik"...

30.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:10

Cumhurbaşkanına hakaret eden şahsa 3 yıl 9 ay hapis cezası

Sosyal medyadan video ile hakaret etti hapis cezası aldı

KOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere hakaret eden Mehmet Avcı adlı şahıs, yargılandığı davada "Halkı kin ve nefrete teşvik" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de Vatanseverler Hareketi Derneği'nin başkanlığını yapan Mehmet Avcı adlı şahıs, 10 Kasım'da Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan gençlere yönelik sosyal medya üzerinden hakaretler içeren video paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti mensupları hakkında hakaret içerir videolar sonrasında AK Parti Kocaeli il ve ilçe teşkilatları, 16 Kasım 2019'da şahıs hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan Mehmet Avcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması Kocaeli 1.Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti SEGBİS ile ifadesini aldığı Avcı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 2 yıl, suçun basın yoluyla işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında arttırılarak 3 yıl, suçun birden fazla işlenmiş olması nedeniyle sonuç olarak 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hükümle beraber sanığın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, tahliyesine karar verildi.

"Hakaret, eleştiri değildir"

Karar sonrası açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Mehmet Avcı toplumda derin infial ve öfke oluşturan paylaşımlarıyla AK Parti ve partililere ağza alınmayacak ağır hakaretlerle saldırmıştır. Sözleri son derece çirkin, ahlak ve edep dışıdır. Mehmet Avcı, bu paylaşımlarıyla milyonlarca üyesi bulunan, halkın büyük çoğunluğunun desteğini alan AK Parti'ye, partinin liderine ve mensuplarına karşı galiz ve katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunmuştu. Bilindiği üzere sanığın eylemi neticesinde teşkilat mensuplarımız ile birlikte suç duyurusunda bulunmuştuk. Yapılan soruşturma neticesinde şahıs hakkında halkı kin ve nefrete alenen tahrik etmek suçundan dolayı dava açılmış ve yapılan yargılama neticesinde de suçu sabit görülerek cezalandırılmasına karar verilmiştir. Dileriz verilen bu karar ile demokratik ülkelerde eleştirinin, özgür düşüncenin, fikir beyanının en doğal hak olduğu ancak hakaret ve tehdit içerikli saldırıların asla kabul edilemeyeceği ve cezalandırılacağı bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanına hakaret eden şahsa 3 yıl 9 ay hapis cezası

Kaynak: İHA

Manşet

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